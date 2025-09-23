Фото: ДСНС

ДТП сталася 22 вересня близько 21:30 в одному з районів обласного центру

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Водій легковика Daewoo не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Чоловіка затисло в понівеченій машині. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого та передали медикам. Його госпіталізували.

Причини аварії з’ясовуються, триває розслідування.

