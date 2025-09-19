Фото: Нацполіція

У Хотинському районі Запоріжжя місцевий житель підпалив автівку. Після цього він втік. Виявилось, що зробив він це через конфлікт

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Місцевий житель підпалив автомобіль Nissan, який був припаркований біля одного з під’їздів багатоповерхівки. З'ясувалось, що він зробив це через фінансовий конфлікт між його подругою та її родичами.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали 17-річного та 19-хлопців. Вони отримали підозри після того, як підпалили чотири автівки в різних районах міста.