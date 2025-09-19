Фото: поліція

Правоохоронці затримали 53-річного жителя Оріхова, який продавав зброю та боєприпаси

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наприкінці серпня чоловік продав п’ять гранат за 3 тисячі гривень, а згодом отримав ще 25 тисяч гривень за вісім вибухових боєприпасів та автомат.

Після останньої угоди його затримали "на гарячому".

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Його взяли під варту.

Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

