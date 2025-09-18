У Запоріжжі затримали подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових
СБУ зірвала спробу теракту в Запоріжжі. Контррозвідка затримала подружжя агентів РФ, яке планувало підірвати українських військових
Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.
За даними слідства, фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.
Затримання відбулося о пʼятій ранку, коли зловмисники вже прямували з вибухівкою до обраної локації.
Слідство встановило, що виконавцями завдання росіян стали місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці. Подружжя завербували через телеграм-канали, де вони шукали "легких заробітків".
За інструкціями кураторів агенти мали виявляти місця найбільшого скупчення українських військових і передавати інформацію окупантам.
Знайшовши підходящу локацію, подружжя погоджувало "ціль" із куратором і підготувало саморобну вибухівку. Щоб приховати свою діяльність, вони ховали обличчя під шоломами під час закупівель компонентів.
Крім того, агенти сховали поблизу точки спостережну камеру з віддаленим доступом – її призначенням було стеження за наближенням військових до місця закладки. За планом кураторів, це мало дати можливість активувати вибухівку дистанційно.
Обом затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.