Фото: СБУ

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

Затримання відбулося о пʼятій ранку, коли зловмисники вже прямували з вибухівкою до обраної локації.

Слідство встановило, що виконавцями завдання росіян стали місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці. Подружжя завербували через телеграм-канали, де вони шукали "легких заробітків".

За інструкціями кураторів агенти мали виявляти місця найбільшого скупчення українських військових і передавати інформацію окупантам.

Знайшовши підходящу локацію, подружжя погоджувало "ціль" із куратором і підготувало саморобну вибухівку. Щоб приховати свою діяльність, вони ховали обличчя під шоломами під час закупівель компонентів.

Крім того, агенти сховали поблизу точки спостережну камеру з віддаленим доступом – її призначенням було стеження за наближенням військових до місця закладки. За планом кураторів, це мало дати можливість активувати вибухівку дистанційно.

Обом затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.