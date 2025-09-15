Окупанти атакували дронами рятувальників у Запорізькій області
У понеділок, 15 вересня, російські військові атакували рятувальників у Пологівському районі на Запоріжжі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Росіяни двічі вдарили по службовому транспорту ДСНС, який прямував на виклик гасити пожежу. За попередніми даними, удари завдали FPV-дронами.
Внаслідок атак пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, рятувальники не постраждали.
Нагадаємо, російський дрон поцілив у приватний будинок у селі Богданівка Запорізького району. Дістав поранення 71-річний чоловік.
15 вересня 2025
