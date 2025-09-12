Фото: ДСНС

Вдень 11 вересня у Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа в одному із районів міста

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіло одноповерхове складське приміщення. Загальна площа пожежі становила 400 кв. метрів.

Вогонь швидко поширювався через велику кількість горючих матеріалів, дим та високу температуру. Рятувальники працювали у спеціальних апаратах на стисненому повітрі. Їм вдалося не допустити перекидання полум’я на сусідні будівлі та повністю ліквідувати пожежу.

До гасіння залучались 54 вогнеборців та 10 одиниць техніки.

Причина пожежі з’ясовується, відповідними органами ведеться розслідування.

