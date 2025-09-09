Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку

Фото: Справжнє

Її наплічник – це не просто аптечка, а цілий арсенал кровоспинних, перев’язувальних матеріалів, препаратів для тампонади та ліків, які зменшують біль. І таких комплектів у неї декілька – для довгих і коротких маршрутів, адже кожен крок у зоні бойових дій може бути питанням життя і смерті.

Наплічник бойової медикині Лілії Табунщик

"Бойовий медик знає, що має це носити, і вага вже не здається непідйомною. Адже це не одна аптечка і не на одного", – пояснює Лілія.

Особливо зараз важливо мати при собі засоби від опіків, адже російські дрони часто атакують позиції. Медикиня пригадує трагічний випадок, коли один із бійців отримав 80% опіків тіла після вибуху неподалік.

Частина вмісту наплічника

Попри все, Лілія зберігає оптимізм і навіть почуття гумору. Її напарник, старший технік із позивним "Хаскі", відзначає: "Ліля весела, товариська і дуже професійна. Вона багато чого навчила наших хлопців щодо медицини, а це – питання виживання".

Інформацію про поранених зазвичай отримують через командно-спостережний пункт, звідки швидко збирають групу реагування. Лілія приїхала на Запорізький напрямок із Києва, де з 2017 року працювала у поліції. На початку повномасштабної війни вона допомагала рятувати людей у Київській області, але повернення до "паперів" після Ірпеня здавалося неможливим.

"Я пішла до військкомату і сказала, що хочу служити в ЗСУ. Спершу жінок не мобілізували, тому бойовою медикинею – це був єдиний спосіб для мене потрапити в ЗСУ", – розповідає вона.

Жінка пройшла навчання й з часом влаштувалась в 65-ту окрему механізовану бригаду "Великий Луг".

Наразі її троє дітей перебувають за кордоном під наглядом родичів, а сама Лілія продовжує ризикувати життям, рятуючи поранених хлопців на фронті.

"Страху немає, паніки теж. Просто роблю свою роботу. Потім аналізуєш усе – і вже не боїшся. Було й пройшло", – каже бойова медикиня.

Вона допомагає не лише військовим, а й цивільним, які залишаються у прифронтових селах попри небезпеку. Одного разу Лілія оперативно надала допомогу пораненому сусідові, коли поруч з їхнім будинком пролунав вибух.

