Чоловік не зізнавався у своїй провині. Але згодом правоохоронці довели, що саме він вкрав гроші знайомої

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У березні 2025 року 41-річний житель Запоріжжя допоміг 67-річній знайомій обміняти 70 000 доларів на криптовалюту. Відтоді він вирішив вкрасти її активи. Чоловік запам’ятав seed-фразу (унікальний код із 24 слів, що дає повний доступ до гаманця), і зберіг її для подальшого використання.

Уже в період з березня до серпня чоловік купив аналогічний пристрій та використав код жінки. Таким чином він створив "двійника" гаманця потерпілої. В ніч на 6 серпня він перерахував її криптовалюту на свій гаманець. Коли жінка помітила зникнення грошей, вона звернулась до поліції.

Чоловік заперечував свою причетність. Однак кіберполіцейські провели комплекс заходів, зібрали беззаперечні докази та встановили схему злочину. Уже побачивши докази чоловік зізнався.

Йому повідомили про підозру. Розслідування триває.

