22:10  04 вересня
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
18:26  04 вересня
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
04 вересня 2025, 22:10

ілюстративне фото: з відкритих джерел
48-річний Роман Півторацький із Запоріжжя був мобілізований, а наступного дня чоловік помер у військовій частині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Запоріжжя.

Дружина чоловіка Юлія Балабух розповіла, що її сповістили про його смерть лише через 6 днів.

У військовій частині на Дніпропетровщині, куди потрапив Роман, зазначили, що нині правоохоронці проводять перевірки задля встановлення обставин інциденту.

Станом на 4 вересня нікому з особового складу центру підготовки підрозділів не було висунуто підозр.

У документі ТЦК було зазначено, що чоловік помер від гострої серцевої недостатності.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час пожежі загинула жінка. Трагедія сталась у середу, 3 вересня. Загиблій було 84 роки.

смерть Запоріжжя Запорізька область мобілізація чоловік
