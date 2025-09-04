Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
48-річний Роман Півторацький із Запоріжжя був мобілізований, а наступного дня чоловік помер у військовій частині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Запоріжжя.
Дружина чоловіка Юлія Балабух розповіла, що її сповістили про його смерть лише через 6 днів.
У військовій частині на Дніпропетровщині, куди потрапив Роман, зазначили, що нині правоохоронці проводять перевірки задля встановлення обставин інциденту.
Станом на 4 вересня нікому з особового складу центру підготовки підрозділів не було висунуто підозр.
У документі ТЦК було зазначено, що чоловік помер від гострої серцевої недостатності.
