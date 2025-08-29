07:14  29 серпня
29 серпня 2025, 08:22

Батька-одинака мобілізували, а дітей залишили на узбіччі: історія із Запорізької області

29 серпня 2025, 08:22
Скриншот із відео
Сім'я Володимира Страхова із Запорізької області опинилася у складній ситуації через мобілізацію чоловіка. Семирічні двійнята Станіслав та Олександра понад місяць не бачили свого батька і зараз живуть у його сестри Оксани

Про це йдеться у репортажі Суспільне Запоріжжя, передає RegioNews.

За словами Оксани, чоловік повертався з дітьми з-за кордону, однак не встиг дістатися до місця призначення – його зупинили, перевірили документи та забрали, а дітей висадили просто на вулиці.

"Він зателефонував близько 23-ї вечора й сказав, що його забрали, а дітей залишили одних. Я одразу поїхала їх забирати", – розповіла жінка.

Мати дітей покинула сім'ю, коли Станіславу та Олександрі було по два роки, тому Володимир сам виховував двійнят. Раніше родина проживала на окупованій території Пологівського району, але через тиск російських військових чоловік був змушений виїхати за кордон із дітьми.

Наразі Оксана та Володимир вже розпочали оформлення документів: розлучення з матір'ю, позбавлення її батьківських прав та надання чоловікові статусу батька-одинака. Мати дала на це згоду.

Володимир проходить базову військову підготовку, а Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми.

Адвокатка Антоніна Шостак наголошує, що права неповнолітніх дітей мають бути пріоритетом. Вона зазначає, що у разі звичайної перевірки документів Володимиру могли б виписати повістку і надати час на оформлення, замість того, щоб залишати дітей без нагляду.

За словами юристів, якщо суд визнає наявність підстав для звільнення Володимира зі служби через утримання неповнолітніх дітей, це може статися протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини вимагає перевірити правомірність мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького.

Як відомо, 25 серпня в Ужгороді чоловіка затримала група невідомих у масках і посадила в авто. У Закарпатському територіальному центрі комплектування повідомили, що Белецький перебував у розшуку через неподання оновлених даних після звільнення з поліції за порушення дисципліни.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

