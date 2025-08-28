22:44  28 серпня
У Запоріжжі через російські обстріли пошкоджені багатоповерхівки

28 серпня 2025, 21:13
Фото: zp.gov.ua
Російські окупанти завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталась пожежа. Зокрема, поруч з епіцентром вибуху постраждали багатоповерхові будинки

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки у Запоріжжі пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, а також нежитлові приміщення. Комунальники працюють над відновленням. Зокрема, закривають вікна пошкоджених квартир листами ОСБ та обстежують територію, щоб зафіксувати всі руйнування.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

  • міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;
  • гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки також пошкоджена будівля місії ЄС. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, удар був спрямований і по дипломатичних установах, що є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

