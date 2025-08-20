На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли

Фото: ДСНС Запоріжжя

Протягом минулої доби в Запорізькій області сталося 23 загоряння сухої рослинності, шість із яких спричинені ворожими обстрілами – переважно в Пологівському районі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок пожеж вогнем пошкоджено понад 4,5 га природного середовища.

Найбільше займання сталося в Запорізькому районі: на відкритій території горіла суха трава на площі 1,5 га. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та запобігти його поширенню.

ДСНС наголошує, що у період надзвичайної пожежної небезпеки навіть невелике займання може призвести до масштабної екологічної шкоди.

Нагадаємо, днями у Дніпропетровській області сталась пожежа на сміттєзвалищі. Відомо, що довелось залучити 34 одиниці техніки та 120 рятувальників.