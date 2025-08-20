12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 14:29

На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли

20 серпня 2025, 14:29
Фото: ДСНС Запоріжжя
Протягом минулої доби в Запорізькій області сталося 23 загоряння сухої рослинності, шість із яких спричинені ворожими обстрілами – переважно в Пологівському районі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок пожеж вогнем пошкоджено понад 4,5 га природного середовища.

Найбільше займання сталося в Запорізькому районі: на відкритій території горіла суха трава на площі 1,5 га. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та запобігти його поширенню.

ДСНС наголошує, що у період надзвичайної пожежної небезпеки навіть невелике займання може призвести до масштабної екологічної шкоди.

Нагадаємо, днями у Дніпропетровській області сталась пожежа на сміттєзвалищі. Відомо, що довелось залучити 34 одиниці техніки та 120 рятувальників.

пожежа обстріли рятувальники ДСНС Запорізька область екосистема
