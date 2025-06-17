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17 июня 2025, 13:34

В Запорожье руководство университета продало тысячи фейковых удостоверений аспирантов на 50 млн грн

17 июня 2025, 13:34
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фото: СБУ
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СБУ и Нацполиция разоблачили в Запорожье весь ректорат одного из университетов, организовавших коррупционную схему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Запорожье. По результатам комплексных мероприятий в прифронтовом городе разоблачен ректор частного университета, который за взятки оформлял мужчин призывного возраста в аспирантуру вуза.

"Кроме главного фигуранта, разоблачены 8 его подчиненных, действовавших в составе преступной организации. Среди них – его заместители и руководство институтов учебного заведения", – говорится в сообщении.

Известно, что фигуранты заработали на уклонистах более 50 млн гривен.

Этой "схемой" воспользовались 2966 военнообязанных, которые использовали фейковую учебу, чтобы получить отсрочку от призыва.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожской области будут судить экскомбрига, выплатившего собственной жене более 1 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях.

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