В Запорожье руководство университета продало тысячи фейковых удостоверений аспирантов на 50 млн грн
СБУ и Нацполиция разоблачили в Запорожье весь ректорат одного из университетов, организовавших коррупционную схему
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Запорожье. По результатам комплексных мероприятий в прифронтовом городе разоблачен ректор частного университета, который за взятки оформлял мужчин призывного возраста в аспирантуру вуза.
"Кроме главного фигуранта, разоблачены 8 его подчиненных, действовавших в составе преступной организации. Среди них – его заместители и руководство институтов учебного заведения", – говорится в сообщении.
Известно, что фигуранты заработали на уклонистах более 50 млн гривен.
Этой "схемой" воспользовались 2966 военнообязанных, которые использовали фейковую учебу, чтобы получить отсрочку от призыва.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Запорожской области будут судить экскомбрига, выплатившего собственной жене более 1 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях.