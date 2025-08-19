18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 21:27

У приватному університеті Запоріжжя розгорівся скандал через кількість студентів

19 серпня 2025, 21:27
ілюстративне фото: з відкритих джерел
МОН анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі через значне перевищення ліцензійного обсягу студентів у приватному виші у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на скандал довкола Класичного приватного університету у Запоріжжі, якому Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі через значне перевищення ліцензійного обсягу студентів.

Вона заявила, що ті, хто був зарахований понад ліцензійний обсяг, не можуть вважатися студентами. Такі люди не матимуть відповідних прав, зокрема вони не зможуть отримати довідку, яка підтверджує статус здобувача вищої освіти.

Нагадаємо, суд апеляційної інстанції встановив, що Класичний приватний університет вніс інформацію про студентів, які почали навчання в період з 2017 по 2023 рік, лише у 2024-му, тобто із запізненням.

Як повідомлялось, у Запоріжжі керівництво університету продало тисячі фейкових посвідчень аспірантів на 50 млн грн. Учасникам корупційної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запорізька область Запоріжжя університет студенти освіта
