Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Число постраждалих внаслідок ранкового удару по місту зросла до 17 людей.

Внаслідок удару горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

"З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя", – повідомив посадовець.

На місцях працюють правоохоронці, рятувальники, медики та комунальні служби. Вони допомагають постраждалим, ліквідовують пожежі та наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Раніше повідомлялося, що двоє з постраждалих ушпиталені в тяжкому стані.