В Запорожье стало больше городских автобусов

фото: Запорожская областная военная администрация

На маршруты Запорожья вышли первые десять автобусов, предоставленных Европейским Союзом.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что с сегодняшнего дня от Симферопольского шоссе до площади Запорожской будут курсировать 10 крупногабаритных автобусов.

"Этот транспорт для Запорожья безвозмездно передали европейские партнеры. Автобусы не новые, но их качество удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Автобусы адаптированы для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками. Они оснащены системой климат-контроля и терминалами для безналичной оплаты.

Напомним, на днях российский дрон атаковал авто вблизи Запорожья. В результате вражеской атаки погибли два человека. Обстоятельства трагедии уточняются.