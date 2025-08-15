11:45  15 серпня
15 серпня 2025, 16:15

У Запоріжжі на маршрути вийшли перші автобуси з Європи: журналістський тест-драйв

15 серпня 2025, 16:15
Фото: Справжнє
Читайте также
У Запоріжжі почали курсувати перші 10 автобусів, отримані містом від європейських партнерів. Однак перші поїздки виявили низку проблем, з якими вже стикаються пасажири

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Журналісти протестували новий автобус, що працює на маршруті №71 (від площі Запорізької до Сімферопольського шосе), і перевірили, наскільки комфортний та зручний транспорт для містян.

Що сподобалося:

  • Клімат-контроль працює справно, у салоні комфортна температура.
  • Є паски безпеки на кожному сидінні, чого немає у більшості запорізьких автобусів.
  • Чистота в салоні, поручні цілі, вікна – затоновані та зі шторками.
  • Безконтактна оплата працює, у салоні присутній контролер.
Завантаженість автобуса в ранковий час. Фото: Справжнє

А що не так:

  • Автобуси виявилися не зовсім новими — сидіння зношені, незручні та розташовані дуже тісно.
  • Відсутня інформація про маршрут і зупинки, водії їх не оголошують, а на автобусі немає зовнішніх вказівників.
  • Гучний шум і вібрація у задній частині салону, що створює дискомфорт під час руху.
  • Інформаційні табло не працюють, адже автобуси ще не "перепрошиті", кажуть у КП.
  • Інклюзивність обмежена – пандус є, але розкладається вручну лише за запитом.
Відстань між сиданнями. Фото: Справжнє
Невідомо, чи плями залишили запоріжці, чи європейські пасажири. Фото: Справєнє

Водії та контролери підтверджують: пасажири часто ігнорують нові автобуси через відсутність маркування. Люди не розуміють, куди саме їде транспорт.

Також нові автобуси вужчі за звичні – у години пік це створює труднощі для контролерів і пасажирів.

"Коли ви сідали, що ви бачили? Лише номер. А на бокових вікнах немає інформації, що це за маршрут. Тому люди просто не сідають", — пояснює водій маршруту №71.

У міській раді кажуть, що до кінця року в місті планують запустити ще щонайменше 50 таких автобусів. Проте мешканці вже висловлюють обурення.

Містяни закликають владу ретельніше підходити до вибору маршрутів і враховувати реальний пасажиропотік перед запуском нової партії автобусів.

Нагадаємо, у серпні на маршрути Запоріжжя вийшли перші десять автобусів, які надав Європейський Союз. Як зазначали в Запорізькій ОВА, цей транспорт було безкоштовно передано європейськими партнерами. Хоча автобуси й не нові, їхній стан оцінюється як задовільний.

