14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 15:08

Мешканець Запорізької області після роботи на рашистів намагався мобілізуватися до ЗСУ

14 серпня 2025, 15:08
Фото: СБУ
На Рівненщині викрили мешканця Запорізької області, який співпрацював з окупаційними структурами РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Чоловік приїхав до родичів у західну область, нібито для вирішення сімейних справ, одночасно намагаючись уникнути відповідальності за колабораційну діяльність.

За даними слідства, зловмисник після окупації Михайлівського району вступив до місцевого "райвідділу мвс рф" і був призначений "патрульним". Йому видали зброю, формений одяг та посвідчення російського зразка. На "посаді" він виконував завдання Кремля, зокрема переслідував учасників руху опору та контролював підприємців, погрожуючи тим, хто відмовлявся співпрацювати, ув’язненням у окупаційний відділок.

У липні цього року колаборант виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець і подав до місцевого ТЦК недостовірні дані, щоб уникнути викриття. Правоохоронці поетапно документували його злочини і затримали у шпиталі, де він намагався "переховатися" під виглядом лікування.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, херсонський суд виніс вирок колишньому заступнику начальника виправної колонії №90 за співпрацю з окупантами. Йому призначили до 14 років ув’язнення за участь у створенні "тюрми" для громадян на тимчасово окупованій території.

Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState
14 серпня 2025, 14:18
На Одещині затримали чотирьох осіб за підозрою у роботі на РФ
14 серпня 2025, 11:07
На Запоріжжі викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій
14 серпня 2025, 08:40
Чоловік у Кривому Розі кілька разів вдарив ножем у живіт свою внучку
14 серпня 2025, 16:41
Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень
14 серпня 2025, 16:40
Підприємців Харківщини навчатимуть, як перебудувати бізнес під час війни
14 серпня 2025, 16:31
У Кривому Розі 45-річний зловмисник під час сварки наніс жінці численні удари
14 серпня 2025, 16:30
На Харківщині запускають програму комплексної підтримки демобілізованих та звільнених з полону воїнів
14 серпня 2025, 16:28
Зробив фейкове затримання, щоб врятувати друга від мобілізації: у Харкові судили колишнього правоохоронця
14 серпня 2025, 16:10
В Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу
14 серпня 2025, 15:55
На Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію
14 серпня 2025, 15:39
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
Катерина Остапчук похвалилася брендовою обручкою від чоловіка
14 серпня 2025, 15:21
