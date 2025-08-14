Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Чоловік приїхав до родичів у західну область, нібито для вирішення сімейних справ, одночасно намагаючись уникнути відповідальності за колабораційну діяльність.

За даними слідства, зловмисник після окупації Михайлівського району вступив до місцевого "райвідділу мвс рф" і був призначений "патрульним". Йому видали зброю, формений одяг та посвідчення російського зразка. На "посаді" він виконував завдання Кремля, зокрема переслідував учасників руху опору та контролював підприємців, погрожуючи тим, хто відмовлявся співпрацювати, ув’язненням у окупаційний відділок.

У липні цього року колаборант виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець і подав до місцевого ТЦК недостовірні дані, щоб уникнути викриття. Правоохоронці поетапно документували його злочини і затримали у шпиталі, де він намагався "переховатися" під виглядом лікування.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, херсонський суд виніс вирок колишньому заступнику начальника виправної колонії №90 за співпрацю з окупантами. Йому призначили до 14 років ув’язнення за участь у створенні "тюрми" для громадян на тимчасово окупованій території.