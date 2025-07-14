К 14 годам тюрьмы приговорили коллаборанта, который помогал россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным правоохранителей, злоумышленник помогал оккупантам создать фейковое пенитенциарное учреждение, функционировавшее по законам РФ. Фигурант занял в ней руководящий пост, получал зарплату в рублях, имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов российских захватчиков и право ношения оружия.

Кроме того, он публично принял присягу на верность РФ и получил российский паспорт.

"Суд признал экс-чиновника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 14 лет и конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Херсонской области разоблачили 20 коллаборантов, которые пытали людей.