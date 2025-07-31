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31 июля 2025, 09:29

МАГАТЭ проверило радиацию на ЗАЭС: что показали результаты

31 июля 2025, 09:29
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фото: из открытых источников
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Эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) провели независимые измерения уровня радиации на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на выводы специалистов, передает RegioNews.

Сообщается, что на Запорожской АЭС не зафиксировано повышение уровня радиации. Для этого эксперты использовали оборудование организации и зафиксировали только нормальные показатели.

К измерениям на станции прибегли после сообщений в соцсетях о повышении уровня радиации в Запорожье после "ветра с оккупированных территорий". МАГАТЭ гарантирует, что уровень радиации остался прежним.

Вместе с тем в организации подчеркивают, что общая ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной, прежде всего из-за наличия одной линии внешнего питания объекта. А также – из-за "военной деятельности" на разных расстояниях от захваченной россиянами станции.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

Напомним, 29 июля появилась информация, что в Запорожье зафиксирован повышенный уровень радиации. По состоянию на 19:00 29 июля радиационный фон был опасен. Впоследствии в МВД опровергли эту информацию.

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