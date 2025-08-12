Біля Запорізької АЕС помітили густий дим

фото: Оперативний інформ

У вівторок, 12 серпня, в районі Запорізької АЕС помітили задимлення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Оперативний інформ.

У соцмережах очевидці пишуть, що на ЗАЕС сильна пожежа.

Окупаційна влада ситуацію на електростанції поки не коментує.

Нагадаємо, наприкінці липня експерти Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) провели незалежні вимірювання рівня радіації на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. За їхніми даними, рівень радіації був у межах норми.