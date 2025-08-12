10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
фото: Оперативний інформ
У вівторок, 12 серпня, в районі Запорізької АЕС помітили задимлення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Оперативний інформ.

У соцмережах очевидці пишуть, що на ЗАЕС сильна пожежа.

Окупаційна влада ситуацію на електростанції поки не коментує.

Нагадаємо, наприкінці липня експерти Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) провели незалежні вимірювання рівня радіації на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. За їхніми даними, рівень радіації був у межах норми.

Запорізька АЕС Запорізька область пожежа дим фото
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
