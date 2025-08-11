У Запоріжжі побільшало міських автобусів

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

На маршрути Запоріжжя вийшли перші десять автобусів, які надав Європейський Союз

Як передає RegioNews, про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що відсьогодні від Сімферопольського шосе до площі Запорізької курсуватимуть 10 великогабаритних автобусів.

"Цей транспорт для Запоріжжя безоплатно передали європейські партнери. Автобуси не нові, але їхня якість задовільна", - йдеться у повідомленні.

Автобуси адаптовані для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками. Вони обладнані системою клімат-контролю та терміналами для безготівкової оплати.

Нагадаємо, днями російський дрон атакував авто поблизу Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Обставини трагедії уточнюються.