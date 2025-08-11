Фото: Настоящее

Завершился десятидневный скульптурный симпозиум, объединивший традиции и современное искусство в работах мастеров из разных регионов

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье завершился десятидневный скульптурный симпозиум "Сила Нации", собравший мастеров из разных регионов Украины. Во время мероприятия художники работали с природным камнем, создавая уникальные работы, объединяющие традиции и современность.

Одной из ключевых работ стала скульптура "Противостояние", одновременно выполняющая функцию солнечных часов. Ее создала львовская художница Наталья Лейкина по идее Александра Шкаликова, одного из организаторов симпозиума. Скульптура символизирует неразрывное движение Украины к свету, несокрушимость перед угрозами и врагами.

Художники работали с камнем десять дней

Сам Александр Шкаликов представил две собственные работы – "Казацкий крест", напоминающий про исторические корни, и "Сострадание", посвященную людям, пережившим войну. Эту скульптуру он создавал вместе с заслуженным мастером Андреем Каменецким. По словам автора, образ "Сочувствия" должен вызвать у зрителя сильные эмоции, дополненные музыкой группы "Скрябин".

Особенно выделялась скульптура "Противостояние"

Завершением симпозиума стал необычный художественный аккорд – выпал двухметровой скульптуры "Берегиня" под открытым небом в центре города. Авторы, запорожский скульптор Александр Жолудь и Сергей Спасьонов из Полтавщины, представили образ воинственной защитницы с огненными глазами, что символизирует непреклонную силу и дух. Готовые работы планируют установить в мемориальном "Парке чести" на острове Хортица, где они станут частью культурного наследия города.

Напомним, в Запорожье стали менять советские символы на входе в Парк энергетиков. Часть букв уже демонтирована, однако новые еще не появились.