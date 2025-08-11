Фото: Справжнє

Завершився десятиденний скульптурний симпозіум, що поєднав традиції та сучасне мистецтво у роботах майстрів з різних регіонів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі завершився десятиденний скульптурний симпозіум "Сила Нації", який зібрав майстрів з різних регіонів України. Під час заходу митці працювали з природним каменем, створюючи унікальні роботи, що поєднують традиції та сучасність.

Однією з ключових робіт стала скульптура "Протистояння", яка одночасно виконує функцію сонячного годинника. Її створила львівська художниця Наталія Лейкіна за ідеєю Олександра Шкалікова, одного з організаторів симпозіуму. Скульптура символізує нерозривний рух України до світла, незламність перед загрозами та ворогами.

Митці працювали з каменем десять днів

Сам Олександр Шкаліков представив дві власні роботи – "Козацький хрест", який нагадує про історичне коріння, та "Співчуття", присвячену людям, що пережили війну. Цю скульптуру він створював разом із заслуженим майстром Андрієм Каменецьким. За словами автора, образ "Співчуття" має викликати у глядача сильні емоції, доповнені музикою гурту "Скрябін".

Особливо вирізнялася скульптура "Протистояння"

Завершенням симпозіуму став незвичайний мистецький акорд – випал двометрової скульптури "Берегиня" просто неба в центрі міста. Автори, запорізький скульптор Олександр Жолудь та Сергій Спасьонов з Полтавщини, представили образ войовничої захисниці з вогняними очима, що символізує непохитну силу й дух. Готові роботи планують встановити в меморіальному "Парку честі" на острові Хортиця, де вони стануть частиною культурної спадщини міста.

