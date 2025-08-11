13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 13:54

В Запоріжжі відбувся фестиваль скульптур, що об’єднав майстрів з усієї країни

11 серпня 2025, 13:54
Читайте также на русском языке
Фото: Справжнє
Читайте также
на русском языке

Завершився десятиденний скульптурний симпозіум, що поєднав традиції та сучасне мистецтво у роботах майстрів з різних регіонів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі завершився десятиденний скульптурний симпозіум "Сила Нації", який зібрав майстрів з різних регіонів України. Під час заходу митці працювали з природним каменем, створюючи унікальні роботи, що поєднують традиції та сучасність.

Однією з ключових робіт стала скульптура "Протистояння", яка одночасно виконує функцію сонячного годинника. Її створила львівська художниця Наталія Лейкіна за ідеєю Олександра Шкалікова, одного з організаторів симпозіуму. Скульптура символізує нерозривний рух України до світла, незламність перед загрозами та ворогами.

Митці працювали з каменем десять днів

Сам Олександр Шкаліков представив дві власні роботи – "Козацький хрест", який нагадує про історичне коріння, та "Співчуття", присвячену людям, що пережили війну. Цю скульптуру він створював разом із заслуженим майстром Андрієм Каменецьким. За словами автора, образ "Співчуття" має викликати у глядача сильні емоції, доповнені музикою гурту "Скрябін".

Особливо вирізнялася скульптура "Протистояння"

Завершенням симпозіуму став незвичайний мистецький акорд – випал двометрової скульптури "Берегиня" просто неба в центрі міста. Автори, запорізький скульптор Олександр Жолудь та Сергій Спасьонов з Полтавщини, представили образ войовничої захисниці з вогняними очима, що символізує непохитну силу й дух. Готові роботи планують встановити в меморіальному "Парку честі" на острові Хортиця, де вони стануть частиною культурної спадщини міста.

Нагадаємо, у Запоріжжі розпочали змінювати радянські символи на вході до Парку енергетиків. Частина літер вже демонтувана, але нові ще не з’явилися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя скульптура мистецтво художник символ Хортиця парк
РФ перекидає додаткові сили у Запорізьку область
11 серпня 2025, 13:49
Експрацівниця Пенсійного фонду готувала ракетний удар росіян по Запоріжжю
11 серпня 2025, 10:15
У Запоріжжі на маршрут вийшли європейські автобуси
11 серпня 2025, 08:46
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
На Дніпропетровщині припинили діяльність "медцентру", що продавав наркотики
11 серпня 2025, 16:28
У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня 2025, 16:07
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом
11 серпня 2025, 15:44
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
11 серпня 2025, 15:36
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн зарплатних коштів
11 серпня 2025, 15:11
На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат
11 серпня 2025, 15:07
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Азербайджан виділяє $2 млн Міністерству енергетики для допомоги Україні
11 серпня 2025, 14:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »