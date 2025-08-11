РФ перекидає додаткові сили у Запорізьку область
Росіяни стягують додаткові сили і техніку на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки у Запорізькій області
Як передає RegioNews, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу".
"За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський", - повідомив він.
Також Волошин зазначив, що є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).
Як повідомлялось, російські загарбники масово перекидають техніку на Запорізький напрямок і Донецький напрямки. За словами директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, українські спеціалісти нарахували щонайменше 15 тралів з танками та 10 – з іншими видами бронетехніки, а також понад 30 вантажівок.