У Запоріжжі почали дерусифікацію відомого парку
У Запоріжжі прибрали радянські літери з конструкції на вході до Парку енергетиків. Нові літери ще не встановлені
Про це повідомив портал "Деколонізація", передає RegioNews.
З вхідної арки прибрали літери "э" та "о", які планують замінити на українські "е" та "і". Наразі нові літери ще не встановлені.
Парк Енергетиків у Запоріжжі — це історичний зелений простір на правому березі Дніпра, що має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва. Його площа — понад 10 га.
У 1950-х роках тут знімали культовий фільм "Весна на Зарічній вулиці". Сьогодні парк частково занедбаний, але лишається популярним серед містян. У 2025 році розпочато масштабну реконструкцію прилеглих зон.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Запоріжжя комунальники зайнялись дерусифікацією. Вони прибрали чимало вивісок, які були написані російською мовою.
Раніше на Харківщині активісти зняли з братської могили у Вільхівці табличку російською мовою. Вони зазначили, що це лише один з кроків процесу очищення меморіалів від символів РФ.