У Запоріжжі почали дерусифікацію відомого парку

Фото: t.me/DecolonizationUkraine

У Запоріжжі прибрали радянські літери з конструкції на вході до Парку енергетиків. Нові літери ще не встановлені

Про це повідомив портал "Деколонізація", передає RegioNews.

З вхідної арки прибрали літери "э" та "о", які планують замінити на українські "е" та "і". Наразі нові літери ще не встановлені.

Парк Енергетиків у Запоріжжі — це історичний зелений простір на правому березі Дніпра, що має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва. Його площа — понад 10 га.

У 1950-х роках тут знімали культовий фільм "Весна на Зарічній вулиці". Сьогодні парк частково занедбаний, але лишається популярним серед містян. У 2025 році розпочато масштабну реконструкцію прилеглих зон.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Запоріжжя комунальники зайнялись дерусифікацією. Вони прибрали чимало вивісок, які були написані російською мовою.

Раніше на Харківщині активісти зняли з братської могили у Вільхівці табличку російською мовою. Вони зазначили, що це лише один з кроків процесу очищення меморіалів від символів РФ.