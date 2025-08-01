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В Кривом Роге коммунальное предприятие объявило тендер. В парке собираются установить скульптуры. При этом практической функции нет, только декорация

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Коммунальное предприятие "Сансервис" Криворожского городского совета разместило тендер на установку в парке имени Савицкого двух скульптур гномов. Размер каждой из них составит 1,5 метра. Выделить на это планируется 168 тысяч гривен. Аукцион стартует уже 11 августа.

Что вызывает вопросы? У местных жителей подобный тендер вызывает критику. Ведь эти скульптуры не имеют функционала. Это не интерактивная установка и не практичный элемент для детской площадки. Это только декорация.

Соответственно, у многих жителей появляется вопрос: стоит ли устанавливать декорации почти за 170 тысяч гривен, когда в городе нужно заниматься вопросами инфраструктуры, медицины и социальной поддержки.

"Заказ оформлен, сумма известна, даты представления предложений и начала торгов зафиксирован. Остается открытым главный вопрос: какова реальная ценность таких "украшений" и насколько подобные инициативы соответствуют текущим приоритетам города?", - говорится в материале.

Напомним, в Днепропетровской области собираются построить современный скейт-парк. Он будет находиться в городском парке имени Сучкова в Самаре. На это планируется потратить 3 523 534 гривен.