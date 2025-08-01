16:44  01 августа
В центре Харькова под сквером обнаружили старинные катакомбы
15:22  01 августа
Синоптик рассказала, какой будет погода 2 и 3 августа
12:44  01 августа
В Украине снова подорожают коммунальные услуги
UA | RU
UA | RU
01 августа 2025, 16:44

В центре Харькова под сквером обнаружили старинные катакомбы

01 августа 2025, 16:44
Читайте також українською мовою
фото: Харьковский городской совет
Читайте також
українською мовою

В Харькове во время ликвидации последствий урагана в сквере "Стрелка" произошел оползень — открылись старинные подземные ходы, вероятно катакомбы. Они могут иметь историческую ценность

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает RegioNews.

Коммунальные службы уже приступили к расчистке и обследованию участка.

Городской совет держит ситуацию под контролем и рассматривает возможности дальнейшего использования найденной подземной локации, в частности, как объекта исследования или культурного наследия.

Напомним, Харьковская ОВА объявила прием авторских идей и концептуальных решений для создания Мемориального комплекса, посвященного памяти Защитников и Защитниц, отдавших жизнь за независимость и свободу Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков парк катакомбы оползень горсовет коммунальщики
Опасно, но людно: топ-7 популярных пляжей Харькова
30 июля 2025, 11:44
И будет свет: в Харькове представят выставку, посвященную жизни города в блекауте
29 июля 2025, 22:35
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Днепропетровской области 16-летний юноша погиб от поражения током, 17-летний друг пострадал, спасая его
01 августа 2025, 18:37
Из Запорожья — на экраны Польши: история актрисы Анны Кульковой
01 августа 2025, 18:18
Россия ударила по энергетике Сумщины: часть района без света
01 августа 2025, 17:50
Aгентка ФСБ получила 15 лет тюрьмы за корректировку ударов РФ по Одессе
01 августа 2025, 17:38
Издевалась над родной матерью: на Полтавщине женщине сообщили о подозрении
01 августа 2025, 17:28
В правительстве анонсировали конкурс на нового главу таможни
01 августа 2025, 17:04
В Ивано-Франковске установили личность мужчины, который показал нацистский жест во время минуты молчания
01 августа 2025, 17:01
Укрзализныця запускает дополнительные поезда к сердцу Прикарпатья - Ворохты
01 августа 2025, 16:47
Кандидат на главу БЭБ Цивинский не явился на полиграф, - СБУ
01 августа 2025, 16:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »