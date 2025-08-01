В центре Харькова под сквером обнаружили старинные катакомбы
В Харькове во время ликвидации последствий урагана в сквере "Стрелка" произошел оползень — открылись старинные подземные ходы, вероятно катакомбы. Они могут иметь историческую ценность
Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает RegioNews.
Коммунальные службы уже приступили к расчистке и обследованию участка.
Городской совет держит ситуацию под контролем и рассматривает возможности дальнейшего использования найденной подземной локации, в частности, как объекта исследования или культурного наследия.
Напомним, Харьковская ОВА объявила прием авторских идей и концептуальных решений для создания Мемориального комплекса, посвященного памяти Защитников и Защитниц, отдавших жизнь за независимость и свободу Украины.
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