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Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Российские войска атаковали авиационными бомбами Гуляйполе. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, пострадала 60-летняя женщина.

В результате обстрела повредились дома. 60-летняя местная жительница оказалась под завалами. К счастью, сейчас она уже под наблюдением врачей и получает необходимую помощь.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по строительству Сумской областной государственной администрации. В результате атаки пострадала 75-летняя женщина. Ее с ранением госпитализировали медики.