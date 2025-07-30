В Донецкой области оккупанты убили гражданского, ранены 7 человек
За прошедшие сутки российская армия убила одного мирного жителя Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"За 29 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Константиновке", — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, еще семь человек получили ранения.
Общее число жертв России в Донецкой области (3 380 погибших и 7 695 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в ночь на 30 июля Днепропетровщина подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за обстрелов пострадали два человека, погиб скот, есть разрушения.
Ночью ПВО приземлила более 50 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторовВсе новости »
30 июля 2025, 09:55Россияне ударили по вокзалу в Павлограде: поезда курсируют по измененному маршруту
30 июля 2025, 09:00Россияне продвигаются в Донецкой области: под угрозой еще пять населенных пунктов
30 июля 2025, 08:33
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
За сутки украинские воины ликвидировали около 900 оккупантов, — Генштаб
30 июля 2025, 11:55Во Франковске трое молодых людей нападали на прохожих: их задержали
30 июля 2025, 11:55Опасно, но людно: топ-7 популярных пляжей Харькова
30 июля 2025, 11:44За $6200 в Румынию: на Волыни разоблачили схему переправки мужчин через границу
30 июля 2025, 11:38Украинцы снова выйдут на протест: среди требований – возвращение полномочий НАБУ и САП и назначение руководителя БЭБ
30 июля 2025, 11:12Российский снаряд попал в жилой дом в Херсоне: пострадала женщина
30 июля 2025, 11:00В Одесской области мужчина переоделся в женщину, чтобы незаконно уехать за границу
30 июля 2025, 10:45В Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом
30 июля 2025, 10:22Ушел ловить раков и исчез: на Винниччине утонул мужчина
30 июля 2025, 10:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны