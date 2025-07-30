В Донецкой области оккупанты убили гражданского, ранены 7 человек

фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки российская армия убила одного мирного жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"За 29 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Константиновке", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, еще семь человек получили ранения.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 380 погибших и 7 695 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.