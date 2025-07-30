В Сумах россияне снова атаковали здание ОВА: ранена женщина

фото: Сумская ОВА

Сегодня днем, 30 июля, российские войска снова нанесли удар по зданию Сумской областной государственной администрации

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки, которая произошла в центре Сум, пострадала 75-летняя женщина. Она получила обломочное ранение и была госпитализирована. Пока ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают все экстренные службы.

Григоров добавил, что команда Сумской ОВА продолжает выполнять свои функции без задержек, несмотря на постоянные обстрелы.

Это уже третий удар по зданию областной администрации за последние несколько дней – предварительные атаки произошли в пятницу и субботу. оккупанты используют ударные дроны, целенаправленно пытаясь уничтожить административную инфраструктуру.

Россия системно атакует гражданские объекты с целью запугать население и дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, днем 26 июля российские войска атаковали Сумы. Один из дронов попал на площадь Независимости, в центр города. В результате обстрела повреждено здание Сумской областной государственной администрации. Никто не пострадал.