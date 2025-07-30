Российский снаряд попал в жилой дом в Херсоне: пострадала женщина

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Сегодня утром российские войска обстреляли жилую застройку в Корабельном районе Херсона. В результате атаки медицинская помощь понадобилась местной жительнице

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он уточнил, что под ударом врага оказался жилой дом, в котором проживают пожилые супруги. Обломки повредили фасад и автомобиль. В доме выбиты стекла.

"Пострадавшая женщина — ее в больницу доставила скорая. Пострадавшей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.