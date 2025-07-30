Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались территории Никопольского и Синельниковского районов. Оккупанты применили ударные FPV-дроны и артиллерийское вооружение.

В Никопольщине удары зафиксировали по самому райцентру, а также по территории Марганецкой, Мировской и Покровской громад. В результате обстрелов загорелся частный жилой дом и сухая растительность. Пожар удалось оперативно локализовать. В результате атаки поврежден еще один жилой дом, хозяйственное помещение, многоэтажка и несколько торговых объектов.

В Никопольском районе зафиксированы новые разрушения

В Синельниковском районе под удар попала Межевская громада. Там вражеские беспилотники вызвали возгорание в нежилом здании, которое не эксплуатировалось. Пожар был потушен. Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов.

Огонь повредил жилые и хозяйственные постройки

По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет. Спасатели, пиротехники и коммунальные службы продолжают работать на местах по устранению последствий обстрелов.

Ранее сообщалось, россияне ударили по вокзалу в Павлограде: поезда курсируют по измененному маршруту. В "Укрзализныце" уточняют о повреждении вокзала, колеи и контактной сети.