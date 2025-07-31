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31 липня 2025, 01:55

На Запоріжжі 60-річна жінка постраждала внаслідок російського удару

31 липня 2025, 01:55
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Ілюстративне фото
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Росіяни атакували Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок удару постраждала місцева жителька

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Російські війська атакували авіаційними бомбами Гуляйполе. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, постраждала 60-річна жінка.

Внаслідок обстрілу пошкодились будинки. 60-річна місцева жителька опинилась під завалами. На щастя, зараз вона вже під наглядом лікарів та отримує потрібну допомогу.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по будівні Сумської обласної державної адміністрації. Внаслідок атаки постраждала 75-річна жінка. Її з пораненням госпіталізували медики.

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