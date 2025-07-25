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В результате обстрелов россиян в Украине страдают, в частности, культурные объекты. Это касается и Запорожской области

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Часть Запорожской области находится под временной оккупацией РФ. Поэтому невозможно точно посчитать, сколько учреждений культуры пострадали в результате боевых действий и оккупации.

По состоянию на 21 июля зафиксировали в области повреждения не менее 28 объектов культурного наследия.

Следует отметить, что по состоянию на 21 июля, по данным Министерства культуры, в результате войны в Украине разрушены и повреждены 1528 памятников культурного наследия, а также 2359 объектов культурной инфраструктуры. Чаще всего это библиотеки, художественные заведения, музеи и галереи.

Среди поврежденных объектов культурного наследия: 147 имеют статус национального значения, 1267 – местного, 114 – только что обнаружены. Поврежденные объекты находятся в 18 областях страны. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области — 336, Херсонской — 289, Одесской — 179, Донецкой — 173, Киевской области и г. Киеве — 111.