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В Харьковской ОВА рассказали, что происходит в Купянске. По городу часто бьют россияне

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Российские войска в очередной раз обстреляли север Харьковской области. В частности, Купянское, Волчанское и Боровское направления. Поврежденные в результате российских атак получили жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Отмечается, что в Купянске из-за российских атак разрушены системы поставки воды и газа. Из-за постоянных обстрелов восстановить их невозможно. При этом, несмотря на опасные условия, в городе до сих пор проживают около 1 300 жителей.

Ежедневно эвакуируют от 10 до 50 человек из опасных районов области. Им оказывают временное жилье и другую помощь. Всего под статусом эвакуации находятся 344 населенных пункта Харьковской области.

Напомним, ранее в Днепропетровской области нашли семью, которая почти неделю жила в лесополосе. Они жили там после того, как рядом с их домом упала авиабомба. По словам матери семьи, каждую ночь стены содрогались. Впоследствии волонтеры помогли им эвакуироваться в более безопасное место.