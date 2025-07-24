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24 июля 2025, 22:55

Россияне ударили по Сумщине: погибла женщина

24 июля 2025, 22:55
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Иллюстративное фото
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Российские войска атаковали Сумскую область. К сожалению, в результате обстрела погибла женщина

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Вечером 24 июля русские войска атаковали Зноб-Новгородскую общину. В результате вражеской атаки дроном погибла 43-летняя женщина. Затем во время артиллерийских обстрелов получила ранение 60-летняя местная жительница. Ей оказывается медицинская помощь.

"Постоянная угроза повторных атак в пограничные отношения существенно усложняет работу экстренных служб", - сообщили в ОВА.

Напомним, ранее на Днепропетровщине в результате атаки получил ранение 17-летний парень. Его в тяжелом состоянии госпитализировали медики. Также пострадала 34-летняя женщина. В результате обстрелов 24 июля повреждены два учебных заведения, медицинский центр, торговый центр и кафе, многоквартирный дом, пять частных домов, хозяйственное сооружение.

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