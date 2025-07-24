Враг ударил по Днепропетровщине: тяжело ранен 17-летний парень, всего пострадали четверо
Российская армия в течение суток неоднократно обстреливала территории Никопольского и Синельниковского районов
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под огнем оказались районный центр, а также Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты применяли как артиллерию, так и беспилотники, нанося удары по гражданской инфраструктуре.
В результате атаки в Никопольском районе ранения получил 17-летний парень. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадала 34-летняя женщина - она будет лечиться амбулаторно. Среди разрушенных объектов - два учебных заведения, медицинский центр, торговый центр и кафе. Повреждены многоквартирный дом, пять частных домов и хозяйственная постройка. В результате обстрелов в нескольких местах вспыхнули пожары.
Синельниковский район также подвергся атакам - по Межевской и Великомихайловской громадам враг ударил дронами-камикадзе типа FPV. Ранения получили два человека - 53-летняя женщина и 58-летний мужчина. Обоих доставили в медицинское учреждение, где им оказывают помощь.
Кроме человеческих жертв, нанесен значительный материальный ущерб. Уничтожено хозяйственное сооружение, повреждены промышленное предприятие и транспортные средства.
Ранее сообщалось, что враг обстрелял Никопольщину артиллерией и дронами: повреждены здания и линии электропередач.