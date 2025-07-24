Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под огнем оказались районный центр, а также Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты применяли как артиллерию, так и беспилотники, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Оккупанты терроризировали беспилотниками и артиллерией

В результате атаки в Никопольском районе ранения получил 17-летний парень. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадала 34-летняя женщина - она будет лечиться амбулаторно. Среди разрушенных объектов - два учебных заведения, медицинский центр, торговый центр и кафе. Повреждены многоквартирный дом, пять частных домов и хозяйственная постройка. В результате обстрелов в нескольких местах вспыхнули пожары.

Звуки войны не утихают на Никопольщине

Синельниковский район также подвергся атакам - по Межевской и Великомихайловской громадам враг ударил дронами-камикадзе типа FPV. Ранения получили два человека - 53-летняя женщина и 58-летний мужчина. Обоих доставили в медицинское учреждение, где им оказывают помощь.

Последствия обстрелов Никопольщины

Кроме человеческих жертв, нанесен значительный материальный ущерб. Уничтожено хозяйственное сооружение, повреждены промышленное предприятие и транспортные средства.

Ранее сообщалось, что враг обстрелял Никопольщину артиллерией и дронами: повреждены здания и линии электропередач.