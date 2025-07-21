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21 июля 2025, 20:11

В Запорожье отца приговорили к 6 годам тюрьмы за сексуальные действия в отношении 16-летней дочери

21 июля 2025, 20:11
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Фото: иллюстративное
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В Запорожье местный суд вынес приговор мужчине, который совершил преступление против половой неприкосновенности собственной несовершеннолетней дочери

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ювенальные прокуроры Днепровской окружной прокуратуры города Запорожья успешно доказали вину обвиняемого в судебном заседании. Мужчина приговорен к шести годам заключения по части третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины.

Преступление произошло в июле прошлого года. Установлено, что подсудимый имеет предыдущую судимость за аналогичные правонарушения против половой свободы. Использовав доверие своей бывшей партнерши, он предложил совместно провести время с дочерью в одном из городских парков. Когда отец остался с 16-летней девушкой наедине, он совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Расследование уголовного производства проводили сотрудники следственного отделения полиции номер 5 Запорожского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Ранее сообщалось, заманил шантажом в заброшенное здание: в Харьковской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

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