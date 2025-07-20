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Об этом сообщили на Facebook-странице 103 Закарпатья, передает RegioNews.

В поселке Великий Бычков Раховского района Закарпатской области произошло досадное событие - 11-месячный ребенок получил серьезные ожоги, опрокинув на себя чашку горячего чая. В результате инцидента малыш получил термические ожоги первой и второй степени, которые охватили около 35-40% поверхности тела, распространившись от шеи до стоп.

На место происшествия быстро прибыла парамедик Элина Молнар, которая оказала первоочередную помощь. Она охладила пораженные участки кожи, наложила стерильные влажные повязки и провела стабилизацию состояния ребенка согласно медицинским протоколам. Благодаря оперативным действиям медиков, уже через несколько минут мама с ребенком были доставлены в скорую помощь.

Сейчас состояние маленького пациента стабильное, он находится под наблюдением медиков в стационаре, где ему продолжают оказывать необходимое лечение. Врачи отмечают, что ожоги такого масштаба требуют длительной и внимательной терапии, особенно в случае маленьких детей.

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