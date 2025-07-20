Фото: Телеграмм/Реальный Киев

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На улице Большой Васильковской мужчина за рулем легкового автомобиля сбил женщину в пешеходной зоне. После наезда водитель попытался покинуть место происшествия, однако прохожие, которые стали свидетелями инцидента, не остались равнодушными и самостоятельно его остановили до приезда полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на вызов. Водителя задержали на месте. Как впоследствии установили, за рулем находился Андрей Молочный - государственный служащий, главный специалист одного из отделов органов прокуратуры. Хотя он не является прокурором по должности, относится к системе прокуратуры.

Инцидент прокомментировал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, он лично будет держать дело на контроле и представлять интересы потерпевшей в суде. Генпрокурор также подчеркнул, что принадлежность к правоохранительной системе не освобождает от ответственности, а такое поведение недопустимо. По его словам, потерпевшей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Киеве Mercedes внезапно вылетел на тротуар и сбил пешеходов: есть пострадавшие.