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20 июля 2025, 09:41

В Киеве государственный служащий сбил женщину на пешеходном переходе: комментарий Генпрокурора

20 июля 2025, 09:41
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Фото: Телеграмм/Реальный Киев
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В Голосеевском районе Киева 20 июля произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На улице Большой Васильковской мужчина за рулем легкового автомобиля сбил женщину в пешеходной зоне. После наезда водитель попытался покинуть место происшествия, однако прохожие, которые стали свидетелями инцидента, не остались равнодушными и самостоятельно его остановили до приезда полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на вызов. Водителя задержали на месте. Как впоследствии установили, за рулем находился Андрей Молочный - государственный служащий, главный специалист одного из отделов органов прокуратуры. Хотя он не является прокурором по должности, относится к системе прокуратуры.

Инцидент прокомментировал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, он лично будет держать дело на контроле и представлять интересы потерпевшей в суде. Генпрокурор также подчеркнул, что принадлежность к правоохранительной системе не освобождает от ответственности, а такое поведение недопустимо. По его словам, потерпевшей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Киеве Mercedes внезапно вылетел на тротуар и сбил пешеходов: есть пострадавшие.

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Киев ДТП прокуратура Голосеевский район госслужащие пешеход
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