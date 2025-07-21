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У Запоріжжі місцевий суд виніс вирок чоловікові, який вчинив злочин проти статевої недоторканості власної неповнолітньої доньки

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя успішно довели провину обвинуваченого в судовому засіданні. Чоловіка засуджено до шести років ув'язнення за частиною третьою статті 153 Кримінального кодексу України.

Злочин відбувся в липні минулого року. Встановлено, що підсудний має попередню судимість за аналогічні правопорушення проти статевої свободи. Використавши довіру своєї колишньої партнерки, він запропонував спільно провести час із донькою в одному з міських парків. Коли батько залишився з 16-річною дівчиною наодинці, він скоїв щодо неї дії сексуального характеру.

Розслідування кримінального провадження проводили співробітники слідчого відділення поліції номер 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

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