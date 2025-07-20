Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве работнику органов прокуратуры сообщили о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием пешехода

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар и сбил женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась утром следующего дня в больнице.

Авария произошла на улице с односторонним движением. Согласно материалам следствия, водитель нарушил правила дорожного движения: поехал навстречу транспорту, а затем - на большой скорости - заехал на пешеходную часть. После наезда на женщину он пытался скрыться, но его остановили очевидцы. Во время проверки драгер показал 1,77 промилле алкоголя в организме.

Впоследствии стало известно, что за рулем находился Андрей Молочный - не прокурор, но сотрудник прокуратуры, который имеет статус госслужащего. Известно, что генеральный прокурор лично контролирует ход расследования. Прокуратура настаивает на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве государственный служащий сбил женщину на пешеходном переходе: комментарий Генпрокурора.