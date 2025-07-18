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18 июля 2025, 14:12

Заманил шантажом в заброшенное здание: на Харьковщине мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

18 июля 2025, 14:12
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В Харьковской области задержан 48-летний мужчина. Он изнасиловал ребенка из его селения

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области задержали жителя Балаклейщины. 48-летний мужчина шантажом заманил 11-летнюю девушку в заброшенное здание. Там он изнасиловал ребенка. Правоохранители объявили ему о подозрении. Сейчас его задержали: суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Полиция призывает граждан сообщать о случаях насилия над детьми в соответствующие органы. Анонимность и безопасность пострадавших гарантируется", — говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Полтавщине осудили мужчину, который изнасиловал 6-летнюю девочку. Это была дочь его знакомых. Злоумышленник заманил ее на берег реки и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой и рассказала матери, после чего женщина обратилась к правоохранителям.

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