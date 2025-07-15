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15 июля 2025, 00:50

В Запорожской области россияне пытались прорваться в сторону Каменского

15 июля 2025, 00:50
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Фото: Генштаб ВСУ
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Россияне продолжают попытку прорвать украинскую оборону. При этом они атакуют не только позиции военных, но и населенные пункты

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В сводке Генштаб сообщил, что оккупанты попытались продвинуться на Ореховском направлении. Россияне также попытались потеснить позиции украинских защитников в сторону Каменского направления. Враг нанес удары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

По данным Генштаба, за последние сутки россияне 88 раз атаковали позиции украинских военных. Наибольшую активность враг проявляет на трех направлениях: Лиманском, Покровском и Новопавловском.

Напомним, ранее военные сообщали о росте интенсивности боев в Запорожском направлении. Основной целью врага является прорыв к так называемой "мариупольской трассе", чтобы дойти до Каменского, а в дальнейшем выйти на Камышеваху. Это россиянам нужно, чтобы они могли перерезать важные логистические маршруты сил обороны.

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