Фото: Генштаб ВСУ

Россияне продолжают попытку прорвать украинскую оборону. При этом они атакуют не только позиции военных, но и населенные пункты

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В сводке Генштаб сообщил, что оккупанты попытались продвинуться на Ореховском направлении. Россияне также попытались потеснить позиции украинских защитников в сторону Каменского направления. Враг нанес удары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

По данным Генштаба, за последние сутки россияне 88 раз атаковали позиции украинских военных. Наибольшую активность враг проявляет на трех направлениях: Лиманском, Покровском и Новопавловском.

Напомним, ранее военные сообщали о росте интенсивности боев в Запорожском направлении. Основной целью врага является прорыв к так называемой "мариупольской трассе", чтобы дойти до Каменского, а в дальнейшем выйти на Камышеваху. Это россиянам нужно, чтобы они могли перерезать важные логистические маршруты сил обороны.