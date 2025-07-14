Фото: ОВА

Оккупанты в течение суток снова атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов произошли пожары

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, 14 июля россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Россияне попали по Никополю, Марганецкому, Мировскому и Покровскому общинам. Получила травму 63-летняя женщина.

В результате обстрелов произошли пожары. Повреждены админздание, инфраструктура, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, одно – уничтожено. Задел газопровод.

Под обстрелами также была Синельниковщина. Россияне ударили по общине управляемыми авиабомбами. Произошло возгорание травы. Ночью на район оккупанты направили беспилотник и авиабомбу: поврежденное не эксплуатировавшееся здание, автобусная остановка и автомобили.

Также были удары дронами по Зеленодольскому обществу Криворожского районов.

Напомним, ранее россияне артиллерией атаковали многоэтажку в Корабельном районе Херсона. В результате обстрела два человека получили взрывные травмы и контузии. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.