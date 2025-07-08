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08 июля 2025, 07:20

Россияне сбрасывают взрывчатку с БпЛА на гражданских в Херсоне: есть раненые

08 июля 2025, 07:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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С самого утра 8 июля оккупанты терроризируют мирных жителей Херсона сбросами с дронов. Из-за вражеских ударов ранены по меньшей мере три человека

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что в течение часа в Днепровском районе Херсона из-за российских дроновых атак пострадали трое гражданских.

Так, в 04:20 под удар оккупантов попали двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет. У пострадавших диагностировали взрывные травмы и обломочные ранения.

"Также в больницу доставили женщину 1960 года рождения, на которую россияне сбросили взрывчатку около 05:10. Она получила тяжелые ранения: взрывную травму, ранение чрева и ног. Врачи борются за жизнь пострадавшей", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска накрыли огнем село Надеждовка Херсонского района. Пострадали юноша и пенсионерка.

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