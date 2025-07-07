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07 июля 2025, 23:30

Удар по Запорожью: в каком состоянии пострадали местные жители

07 июля 2025, 23:30
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Фото: ГСЧС
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В больнице рассказали, в каком состоянии находятся люди, пострадавшие в результате российских обстрелов в Запорожье. Известно, что у пяти пациентов есть ожоги конечностей, сотрясение мозга

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

11 жителей Запорожья доставили в больницы в результате атаки дронов. Среди госпитализированных шесть женщин и пятеро мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Все они имеют сочетанные травмы средней степени тяжести, в частности закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, акубаротравмы, ожоги конечностей, обломочные ранения.

Заведующая отделением экстренной медпомощи одной из больниц города Татьяна Сергеевна рассказала, что пятерых пациентов госпитализировали в профильные отделения. Еще пятеро прошли обследование, получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение. Один из пациентов еще находится на обследовании.

Напомним, 7 июля россияне атаковали Запорожье дронами. В результате атаки пострадали 12 женщин и 8 мужчин. Кроме того, загорелись жилые дома, админздание, корпус одного из вузов города. Взрывной волной разрушена окружающая жилая застройка.

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