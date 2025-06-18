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18 июня 2025, 19:55

Массированный удар по Киеву: поисково-спасательные работы завершены

18 июня 2025, 19:55
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Фото: ГСЧС
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В столице завершились поисково-спасательные работы после удара россиян 17 июня. Теперь спасатели занимаются разбором конструкций.

Об этом написал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По словам Игоря Клименко, спасательная операция в Соломенском районе столицы продолжалась 39 часов. Поисковые работы были завершены только 18 июня в 19.20. На этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в Киеве погибли 28 человек, а более 140 человек получили ранения.

Министр внутренних дел рассказал, что к ликвидации последствий российской атаки привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, работали беспилотники, поисковики.

Также на месте работали психологи, которые более чем 200 жителям оказали помощь. Круглосуточно там работало более 300 правоохранителей. Сейчас полиция уже получила около 500 сообщений от киевлян о повреждении имущества.

"Благодарю всех, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь тем, кто пережил эту атаку — как физическую, так и психологическую.Разрушены дома, жизнь, покой. Но не верю в то, что мы устоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди – это откровенный терроризм. И синоним терроризма - Россия", - написал Игорь Клименко.

Напомним, в ночь на 17 июня россияне нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты использовали 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики. Представители ООН назвали эту атаку наиболее смертоносной почти год. По словам представителей организации, это уже четвертый случай за месяц, когда россияне

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