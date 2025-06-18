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В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ударов россиян за последние сутки. Оккупанты снова разрушили жилой дом и хозяйственные постройки

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, почти полтора десятка раз в день российские военные атаковали Никопольщину. Оккупанты обстреливали область из артиллерии, избивали FPV-дронами и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Под удар попали Никополь, а также Покровская община. К счастью, люди не пострадали.

"Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, авто, бассейн, солнечная панель и линия электропередач", - сообщил Сергей Лысак.

Напомним, 17 июня российские военные нанесли удар по селу Новокаир и в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина. Известно, что оккупанты атаковали артиллерией.